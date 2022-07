Lionel Messi az elmúlt két évtizedben a világ futballjának meghatározó játékosává vált, a tehetségét pedig még a valaha volt legnagyobbak is elismerik.



Lionel Messi nemrég ünnepelte a 35. születésnapját. A jeles alkalomból a Givemesport.com összegyűjtötte a valaha volt legjobb játékosok véleményét az argentinról.

Íme!



Johan Cruyff: A futball világában Messi kincs, mert példakép a gyerekek számára világszerte. Messi lesz az a játékos, aki a történelem legtöbb Aranylabdáját szerzi. Ötöt, hatot, hetet fog nyerni. Ő összehasonlíthatatlan. Ő egy másik bajnokságban szerepel."



Arsene Wenger: Ki a világ legjobb játékosa? Leo Messi. Ki a valaha volt legjobb játékos? Leo Messi.



Happy Birthday Leo Messi



Arsene Wenger knows a thing or two about special players!



"The best player I have ever seen. You always expect something special, and I must say he never disappoints you!"



"He's not an athlete he's an artist!" #beINPL #LeoMessi #Culers pic.twitter.com/9ixpUCRGCR — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 24, 2020



Xavi: Egyértelmű, hogy Messi mindenkinél magasabb szinten áll. Aki ezt nem látja, az vak.



Jose Mourinho: Messi a futball istene. Amikor Messinél van a labda, egy az egy ellen, akkor halott vagy.

Mourinho calling Messi (God of football) pic.twitter.com/Ubmz7po9Jh — arbias (@bavcit) May 2, 2019



Luis Figo: Számomra élvezet nézni Messi játékát, olyan, mintha orgazmusom lenne, hihetetlen öröm.



Carles Puyol: Erre a Barcára Messi Barcájaként fognak emlékezni. Sokkal felülmúl minden mást, amit valaha láttam. Ő egy ufó.



Alan Shearer: Messi a valaha volt legjobb. Gólok. Ügyesség. Munka arány. Hozzáállás. Művész.



Paul Scholes: Azokra a nagyszerű játékosokra gondolok, akikkel megosztottam egy pályát: Eric Cantona, Zinedine Zidane, Pirlo, Xavi, Ronaldo , és a legnagyobb közülük Messi."

Luis Enrique: Messi minden kétséget kizáróan a legjobb a világon, és számomra a futball története.



Samuel Eto'o: Messi Isten, mint ember, és még inkább, mint játékos. Ifjú korában ismertem, és láttam, ahogy felnő. Ő mindent megérdemel."

Steven Gerrard: Nekem Lionel Messi. Olyan vagyok, aki soha nem mondana becsmérlő szavakat Ronaldóról, mert ő egy másik jelenség. Ők ketten a mi korunkban. Azok a számok, nem vagyok benne biztos, hogy valaki meg fogja ezt még egyszer tenni.

Jürgen Klopp: Néhány nagyon jó játékost edzettem. Apám szerette Pelét, de Messi a legjobb.



Cesc Fabregas: Leótól bármit elvárhatsz. Ő a történelem legjobb játékosa, még soha nem láttunk hozzá hasonlót.



Diego Maradona: Láttam azt a játékost, aki megörökli a helyemet az argentin futballban, és a neve Messi. Messi egy zseni.



Wayne Rooney: Szerintem Messi a valaha volt legnagyobb az én szememben.





Wayne Rooney saying Messi is better than Ronaldo despite playing with him for years but Musa from Ikeja would tell you otherwise because hE wOn aN InteRNatIonaL tro pic.twitter.com/vnvpksaiJA — IRUNNIA (@Irunnia_) March 20, 2020



Javier Mascherano: Bár lehet, hogy nem ember, jó, hogy Messi még mindig azt hiszi, hogy az.



Zlatan Ibrahimovic: Messinek nincs szüksége a jobb lábára. Csak a bal oldalt használja, és még mindig ő a legjobb a világon. Képzeld el, ha a jobb lábát is használná, akkor komoly problémáink lennének.

Even for Zlatan, Messi is unbelievable. "To become that Player I don't think it's possible"



pic.twitter.com/M77mixAw8l — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) May 26, 2020

Pelé: Nagyon szeretem Messit, nagyszerű játékos. Technikailag gyakorlatilag egy szinten vagyunk.



Zinedine Zidane: Mindig előre megy. Soha nem passzolja vissza vagy oldalra a labdát. Egyetlen ötlete van: futni a cél felé. Szóval focirajongóként csak élvezd a műsort.



Sir Alex Ferguson: Lionel Messi játszhatott volna az 1950-es években és napjainkban. Di Stefano, Pelé, Maradona, Cruyff, ők mind nagyszerű játékosok. Lionel Messi kérdés nélkül ebbe a kategóriába tartozik.





Sir Alex Ferguson: "Great players could play in any generation. Messi in the 1950s. Di Stefano now as could Maradona, Cruyff and Pelé. Lionel Messi without question comes into that category." pic.twitter.com/jghcX3oi4d — Harun (@Harun_____) May 15, 2019



Arjen Robben: Ő a világ legjobb játékosa. Számomra ő egy másik bolygóról származik, ő a legjobb, nagyon más.



Thiago Alcantara: Az emberek gyakran mondják nekem, hogy látták Pelét és Maradonát játszani. A jövőben elmondhatom majd, hogy én láttam Messit játszani.



Ryan Giggs: Messi egy zseni, egyszeri játékos az életben. Ilyen egyszerű."



Gary Lineker: Ő egy zseni. A legjobb életemben. Souness, Gullit, Venables és Rooney egyetértenek abban, hogy Messi a legjobb, akit láttak. Olyan játékot játszik, amelyet nem ismerünk.

Gary Lineker and Rio Ferdinand react to Messi's free kick goal against Liverpool#BARvsLIV pic.twitter.com/XwoJ7CwjNR — The Angry Soccer Man (@Dream11_FB) May 2, 2019



Michael Owen: Nem hiszem el, hogy bárki is tudott olyan jól futballozni, mint Messi.



Neymar (Miután Argentína legyőzte Brazíliát a 2021-es Copa America döntőben): Amikor elvesztettem, elmentem, hogy megöleljem a történelem legnagyobbját és legjobbját, akit játszani láttam.



John Terry: Lionel Messi egyértelműen a valaha volt legjobb játékos. Öröm szembeszállni vele, és amikor befejezem a pályafutásomat, akkor visszatekinthetek rá, és tudom, hogy próbára tettem magam a legjobbak ellen.



Gianluigi Buffon (a Messivel való találkozásról 2013-ban): Meg kellett érintenem Messit, hogy megbizonyosodjak róla, olyan ember, mint mi.

Buffon: "I had to touch Messi, just to see if he's actually real." #WeAreMessi pic.twitter.com/InmW9N4rbE — Leo Messi (@WeAreMessi) January 6, 2015



Thierry Henry: Láttam, ahogy edzés közben csinál valamit, és ez egyszerűen elképesztő. Ha ideges lesz, körbefutja az egész csapatot. Nincs mit tenni. Ha van Leo Messi, az nagy előny. Ha az a férfi az oldaladon van, bármi megtörténhet.

One of the football greats Thierry Henry thinks Messi is not normal human being.. #HappyBirthdayMessi pic.twitter.com/X05nzSAv8b — AjithSadha (@AjithSadha) June 24, 2020



Pep Guardiola: Ne írj róla, ne próbáld leírni. Csak figyeld.





A reporter asked Guardiola if Aguero was the best striker he has ever coached. The answer is always Messi. pic.twitter.com/qVvj3umbrx — ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2020



Sergio Ramos: Messi a világ egyik legjobbja, ha nem a legjobb.



Raul: Elég szerencsém volt Zidane-nal, Ronaldóval, Figóval, Cristianóval játszani… de Messi más. Mindent olyan könnyen, olyan erőfeszítés nélkül varázsol, még a lehetetlent is. Amikor nézed, ahogy játszik, olyan, mintha az utcán néznéd, ahogy a társaival játszik.



Franz Beckenbauer: Messi egy zseni. Mindene megvan. Amikor őt nézem, egy játékost látok, aki nagyon-nagyon ügyes, nagyon okos, és a bal lába olyan, mint Diego Maradonáé.



Roy Keane: Nagy rajongója voltam annak, hogy Maradona felnő, és a jelenlegi sztárnak Ronaldo jó, de Messi a legjobb, akit valaha láttam. Nem osztogatom könnyedén a dicséreteket, de Messi megérdemli. Gyengeségeket keresek a játékában, de nem találom őket.



Franck Ribery: Messi klasszis. Ott van ő, aztán ott van a többi. Amit csinál, az rendkívüli.



Fernando Torres: Messi a legjobb. Nem láttam és nem is fogok látni olyan játékost, mint Lionel Messi. Ő uralja a játék minden oldalát. A kategóriák 90 százalékában ő az abszolút legjobb.



David Beckham: Messi játékosként egyedül van az osztályában, lehetetlen, hogy legyen még hozzá hasonló.



Radamel Falcao: Messi igazi játékos vagy PlayStation karakter?



Arda Turan: Soha nem láttam még Leo Messihez hasonlót. Ő egy csoda Istentől!



Sergio Agüero: A valaha volt legjobbról beszélünk, és az is marad.



Kylian Mbappé: Könnyű Lionel Messivel játszani. Ő a világ legjobb játékosa.



Cristiano Ronaldo: Nincs kétségem afelől, hogy Messi jobb játékossá tett, és fordítva. Kiváló szakmai kapcsolatom van vele, mert 15 éve ugyanazokat a pillanatokat éljük meg. Soha nem vacsoráztunk együtt, de nem értem, miért ne tudnánk a jövőben. Nem látok ebben problémát.

"We have not had dinner together yet, but I hope so in the future."



"It's great to be a part of the history of football. I am there, and of course, he is as well."



Magnificent.



Cristiano Ronaldo speaks on his relationship with Lionel Messi pic.twitter.com/HbicSaS6NW — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 29, 2019

Borítókép: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images