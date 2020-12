Érdekes ötlettel állt elő a Budweiser. A sörgyártó különleges palackokat gyártott le, amivel Lionel Messi rekordja előtt szerettek volna tisztelegni. A nem mindennapi ötletnek talán azok a kapusok örültek a legjobban, akik ellen az argentin valaha gólt szerzett a Barcelona színeiben, hiszen hozzájuk juttatta el a cég.



Messi számos rekordot megdöntött már a karrierje alatt, nemrég azonban még ezt is tudta fokozni. A Valladolid elleni összecsapáson szerzett találatával, Pelé csúcsát döntötte meg. A katalán klub ikonja 644 gólt szerzett a gránátvörös-kékek színeiben. Egy klubban ennyit még senkinek sem sikerült összehoznia, az eddigi rekorder Pelé volt, aki a Santosszal szerzett 643-at.



A 33 éves játékos 2004 októberében az Espanyol ellen lőtte első gólját a klub színeiben, azóta pedig még jó pár találattal lepte meg a kapusokat.

"In this game, no goal is easy"



Which is why we’ve created a custom bottle for all 644 goals Leo Messi scored. Yes, that’s 644 unique bottles.



Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/1oCgLvQm6B