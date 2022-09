Dani Alves elárulta, hogy Pelét vagy Lionel Messit tartja-e nagyobb játékosnak.

A labdarúgás történetében számos vita folyik arról, hogy ki minden idők legjobbja. Ezek közül sokszor a jelenkor két nagy sztárját, Lionel Messit és Cristiano Ronaldót hasonlítják össze, de más párosítások is akadnak. Ilyen a Messi, Pelé kérdés is. A hivatalos statisztikák alapján az argentin játékos eddig 774 gólt szerzett, míg a brazil 762-szer talált be hivatalos mérkőzésen pályafutása során. Hozzá kell tenni, hogy Pelé állítása szerint az utóbbi adat nem pontos, mivel ő több, mint 1000 gólig jutott. Valószínűleg ennek a kérdésnek sem fog ténylegesen pont kerülni a végére, ugyanakkor mindig akadnak olyanok, akik leteszik a voksukat az egyik vagy a másik oldal mellett.



Erre vállalkozott Dani Alves is, aki az ESPN újságírójának, Hugo Sancheznek nyilatkozott arról, kit tart a futball GOAT-jának (minden idők legnagyobbja).



„Pelé óta a futball megváltozott. Messi generációt váltott azokkal az emberekkel, akik többek a futballnál. Velük vagyok.”



„Emellett brazil vagyok. Szerintem Pelének nem szabadna belemennie ebbe a vitába. Ha engem kérdezel, ki a legjobb játékos a történelemben? Messit mondanám. Pelé nem illik oda.”



Az interjú során Alves a korszak másik zsenijére, Cristiano Ronaldóra is kitért.



„Cristiano Ronaldo. Az a s*ggfej egy pillanatra sem enged levegőt venni. Ő egy pontozógép” – állapította meg a portugálról.

Borítókép: GettyImages