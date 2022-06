Lionel Messi hamarosan feltűnik egy híres latin-amerikai sorozat filmkockáin.



A labdarúgók egy részét már sokszor láthatták a képernyőkön a nézők, mivel közülük sokan elvállalnak egy-egy reklámszereplést. Ezekben általában csak egy-egy mondat jut nekik, mégis képesek arra, hogy lenyűgözzék a rajongókat.



Lionel Messit is számos nagy cég arcaként láthattuk már, most azonban egy teljesen más szerepben tűnik majd fel. Az argentin sztárt az egyik ismert dél-amerikai sorozat, a Los Protectores” producerei kérték fel egy rövid szerepre. A hétszeres aranylabdás az argentin dráma második évadában bukkan majd fel, a munka nehezén azonban már túl van. Erről a producer számolt be, aki egy rövid videóban a forgatás néhány részletébe is beavatta a kíváncsiskodókat.



A sorozatot nagy részét Buenos Airesbe forgatták, ám Messi jelentét Párizsban vették fel. Az elkészült remekművet 2023-ban láthatják majd a nézők.

