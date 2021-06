Lionel Messi két góllal járult hozzá Argentína győzelméhez a Brazíliában zajló labdarúgó Copa America csoportkörének utolsó fordulójában, amelyben a már korábban továbbjutott együttes hétfőn 4-1-re múlta felül a kieső Bolíviát.

A 34 éves Messi kezdőként lépett pályára, és az első félidő második szakaszában kétszer volt eredményes, első találatát büntetőből szerezte.



Messi 138. alkalommal lépett pályára a válogatottban, így már egyedüliként tartja a rekordot, maga mögé utasítva a korábbi csúcstartó Javier Mascheranót.



Messi 2005-ben, Budapesten a magyarok ellen 2-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen mutatkozott be csereként az argentinoknál, de csak rövid időt tölthetett a pályán, mert egy percen belül kiállították. A csatár az argentin válogatott gólrekordját is tartja, illetve növelte hétfőn kettővel, jelenleg 73-nál tart.



A dél-amerikai rekordot a brazilok háromszoros világbajnok legendája, Pelé tartja 77-tel, az örökranglista élén a portugál Cristiano Ronaldo és az iráni Ali Daei áll 109 góllal.