Lionel Messi jó szívvel emlékezett vissza a 2022-es évre.

Az argentin válogatott játékosa 2022-ben elérte azt, amire mindig is vágyott, és magasba emelhette a világbajnoki trófeát. Nem csoda, hogy örömmel tekint vissza az évre. A hétszeres aranylabdás a közösségi oldalán idézte fel 2022 számára legszebb pillanatait és köszönetet mondott családjának és mindenkinek, aki támogatta álma elérésében.

Messi évösszegző posztjához egy olyan képet választott, melyen feleségével, Antonellával és 3 gyermekükkel látható.



„Véget ért egy év, amelyet soha nem felejtek el. Végre beteljesült az álmom, amelyre mindig is vágytam. De ez semmit sem érne, ha nem oszthatnám meg a csodálatos családommal. A legjobb család, ami csak létezhet. És ott vannak a barátaim is, akik mindig támogattak és sosem hagytak cserben, amikor elestem” – kezdte bejegyzését.



"Szeretnék egy nagyon különleges emléket megőrizni azoknak, aki követnek és támogatnak engem. Hihetetlen, hogy megoszthatom veletek ezt az utat. A Párizsból érkező támogatás, a Barcelonától kapott szeretet és az argentin városokban élők szeretete nélkül lehetetlen lett volna oda eljutni, ahol ma vagyok. Remélem, ez az év is csodálatos volt mindenkinek, és sok erőt és egészséget kívánok mindenkinek, és azt, hogy 2023-ban is boldog legyek. Hatalmas ölelés mindenkinek!” – zárta gondolatait.

Borítókép: Zhizhao Wu/Getty Images