Rivaldo szerint hiába van Messinek hét Aranylabdája, nem ő a világ valaha volt legjobb játékosa.



A 2021-es Aranylabda átadása nagy port kavart. A döntés alapján a díjat Lionel Messi kapta meg, ám ezzel nem mindenki értett egyet. A világ minden táján akadtak olyanok, akik inkább Robert Lewandowskit választották volna, de szép számmal vannak azok is, akik úgy gondolják Messi megdolgozott a hetedik Aranylabdájáért. Közéjük tartozik az egykori brazil válogatott játékos, Rivaldo is. A legendás játékos szerint Messi joggal kapta meg a díjat, ám nem ő a valaha volt legjobb, hanem honfitársa, Pelé. A brazil a betfairnek beszélt erről.



"Messi megérdemelte a díjat az argentin válogatottban nyújtott teljesítménye alapján, mivel megnyerték a Copa America-t – ez a trófea, amelyre évek óta áhítoznak -, és ő volt a torna legjobb játékosa.”



„Mindig lesznek viták az Aranylabdával kapcsolatban, hiszen annyi szavazó van a világ minden tájáról, és rengeteg futballtehetség van a világban.Karim Benzemát, Lewandowskit és Messit is mondtam volna, de végül egy játékosnak kell kapnia. Lehetséges, hogy az argentin bámulatos karrierje is hatással volt azokra a szavazókra, akik ingadoztak.”



„Minden idők egyik legjobb játékosaként fognak emlékezni rá, de nehéz azt mondani, hogy ő a legjobb, hiszen még mindig küzd a világbajnoki címért Argentínával.”



„Más játékosok, mint például Pelé, sokszor megnyerték a világbajnokságot, így nem hiszem, hogy Messit kellene a valaha volt legjobbnak tekinteni. De ott van fent, és bekerülne az első három közé” – tette hozzá.



Pele nem egy, hanem három vb-címet gyűjtött be, míg Messinek csak most sikerült megszerezni első jelentősebb trófeáját a nemzeti csapat színeiben.



Forrás és borítókép: sportbible.com