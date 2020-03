A korábbi argentin válogatott kapus, Hugo Gatti kritizálta Lionel Messit.



Az argentin támadót választották meg február legjobbjának a spanyol bajnokságban, miután három mérkőzésen hat gólpasszt osztott ki a társaknak, emellett a gólszerzésben is jeleskedett, az Eibar elleni találkozón négy találatig meg sem állt.



Minden sorozatot figyelembe véve 30 találkozón eddig 23-szor zörgette meg az ellenfelek hálóját az idei szezonban. Ugyan valószínűtlennek tűnik, hogy az idényt ismét 51 góllal zárja, mint tavaly, ettől függetlenül túlzóak azok az állítások, miszerint a 32 éves klasszis formája mostanában kezdene hanyatlani. Ugyanakkor van, aki mégis így gondolja. Lionel Messi egyik leghangosabb kritikusa, Hugo Gatti most sem kímélte honfitársát.



„Nem érdekel, ha kritizálni fognak. Hazafi argentin vagyok, de Messi jelenleg nem egy jelenség a pályán, túl sokat sétál, ennél jobban kell teljesítenie. Amikor olyan játékosok vannak egy csapatban, mint Pelé, Maradona vagy Messi, a csapattársak mindig nekik adják a labdát, hogy meccseket nyerjenek. Ezzel elrontják a csapatot, nem adnak bele mindent” – nyilatkozta az El Chiringuitonak Gatti, aki szerint továbbra is Messi és Cristiano Ronaldo a világ legjobbja, de többet vár honfitársától.



Gatti rekordnak számító 26 szezont húzott le az argentin bajnokságban, a válogatottban 18 alkalommal szerepelt, ott volt az 1966-os világbajnokon. És emellett Lionel Messi egyik legnagyobb kritikusa. Korábban azt nyilatkozta, Messi csak akkor lehet a világ legjobbja, ha a Real Madridhoz igazol, előtte meg azt, hogy Messi nem annyira fontos az argentin válogatott számára, nem tőle függ a csapat.



Mindenesetre tény, hogy Messi az elmúlt tíz év alapján a legkevesebb gólt szerezte eddig a szezonban. Ugyanakkor be kell látni, hogy a Barca sztárja már a pályafutása vége felé jár. Így a kritikák helyett inkább élvezzük a varázslatot, amíg tart.



Forrás: givemesport



Borítókép: Alejandro Rios/Getty Images)