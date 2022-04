Lionel Messi tudása már gyerekkorában is jól érzékelhető volt, azonban még azt is fiatalon bebizonyította, hogy nem csak a játék szempontjából igazi klasszis.



Kétségtelen, hogy az argentin pályafutása során sok olyan ellenféllel találkozott, aki legszívesebben elsírta volna magát a meccs után. A hétszeres aranylabdás pályafutása során 27 kupát zsebelt be és mind korosztályos, mind felnőtt szinten bizonyított.



Messi kb. kilenc éves volt, amikor először szembesült azzal, hogy mennyire képes megtörni ellenfelét. Az argentin a Newell’s Old Boys színeiben társaival megnyerte a Peruban rendezett Barátság Kupát. Amíg a csapat önfeledten örült a győzelemnek, az ellenfél egyik játékosa zokogva zuhant a földre a csalódottságtól.



Nem sokkal ezt követően Messi volt az első, aki odament vetélytársához és megölelte őt. Ezt követően a teljes csapat a földre esett játékoshoz ment és felsegítették.



Messimo, aki közzétette a felvételt, arról írt, hogy a ’97-es Barátság Kupán Messi az elődöntőben hét gólt szerzett. A fináléban aztán mesterhármasig jutott. Ezekkel a gólokkal a versenysorozat gólkirályá vált, ráadásul a kupát is magasba emelhette miután a döntőt 7-1-re megnyerték. A versenysorozat alatt a csapatra ráakasztották a gép becenevet, amit nem nehéz megérteni az eredményeiket elnézve.



Nem csoda hát, hogy az ellenfél mérhetetlenül csalódott volt, azonban a felvétel azt is megmutatja, Messi már gyerekként is a sportszerűség szellemében lépett pályára.



Forrás sportbible.com



Borítókép: John Berry/Getty Images