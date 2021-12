Lionel Messi már egy hete hétszeres aranylabdásnak vallhatja magát. A szinte felfoghatatlan szám az argentin játékos legidősebb fiának is némi zűrzavart okozott a fejében.



A 34 éves labdarúgó 2021-ben klubcsapatával megnyerte a Spanyol Király-kupát, a nemzeti együttesével pedig a Copa Americát. A remek szezon megkoronázásaként pedig hetedik alkalommal is neki ítélték az Aranylabdát, amit Robert Lewandowski orra elől halászott el.



A díjátadó után most egy mókás felvétel jelent meg, melyen a sztárjátékos legnagyobb gyermeke Thiago értetlenkedve fogadta a trófeákat. Az asztalra Messi Aranylabdái közül 6 van felsorakoztatva. A 9 éves kisfiú nehezen értette meg, hogy miért nem látja mind a 7 trófeát, ezért eszmecserét folytatott édesapjával, aminek a végére teljesen összezavarodott és azt hitte, édesapja már 8 Aranylabda birtokosa.



Thiago: Miért vagy hétszeres Aranylabdás apa? Nem hat?

Lionel: Most hét van.

Thiago: Megnyerted ma? A házban csak hat golyó van. Mikor nyerted meg?

Lionel: Ma.

Thiago: Ma?! Miért?!

Lionel: Nem tudom!

Thiago ezután még jobban összezavarodott, mert azt hitte, édesapjának immár nyolc Aranylabdája van. Nem tudjuk, hogy Thiagot mi zavarta össze ennyire, de azt meg kell jegyezzük, mókás és egyben aranyos apa-fia beszélgetés volt.



Thiago, akárcsak az édesapja, a futball megszállottja. A fiatal játékos a Barcelona ifjúsági csapatában játszott, most pedig a PSG-ben szerepel.



