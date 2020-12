Francia lapértesülések szerint a dúsgazdag Paris Saint-Germain kívánság listáján szerepel a Barcelona világklasszisa, Lionel Messi, akit jövő nyáron a francia fővárosba csábítana a klub arab tulajdonosa.



Messi a nyár végén nagyon közel állt ahhoz, hogy elhagyja a Barcelonát, olyannyira, hogy a katalán klub hivatalosan is megerősítette, hogy a hatszoros aranylabdás távozni kíván a klubtól.



Természetesen mindenki a Manchester Cityvel boronálta össze a 33 esztendős támadót, hiszen Pep Guardiolával remek kapcsolatot ápol, és korábbi sikereinek egy részét is a spanyol szakember irányítása alatt érte el. Az argentin válogatott labdarúgó végül visszavonta távozási kérelmét és maradt a gránátvörös-kékeknél, feltehetőleg a szerződése miatt, ami még mindig érvényes, egészen jövő nyárig. Egyszerűen túl későn adta be a hivatalos távozási szándékát, mert akkor már lejárt az opciója.



Daniel Riolo, francia sportújságíró szerint Messi aláírásáért folytatott versenybe egy újabb szereplő bukkant fel, ugyanis a City mellett a PSG is megpróbálkozik a szezon végén leigazolni a hatszoros aranylabdást.

JUST IN: Lionel Messi will be a Paris Saint-Germain player "next year", according to @DanielRiolo. pic.twitter.com/UGuTIM9EWw — SPORTbible (@sportbible) December 3, 2020

Noha ez továbbra is pusztán spekuláció, az azonban biztos, hogy a PSG azon kevés klubok közé tartozik, akik megengedhetik maguknak Messi szerződtetését.



Ha Messi Párizsba igazolna, akkor újra együtt játszhatna korábbi csapatársával, Neymarral, aki a héten ismét előállt azzal, hogy a barcelonai évek után megint szeretne együtt futballozni Lionel Messivel, és meg kell oldani, hogy ez a következő idényben összejöjjön.



"Ez az, amit a legjobban szeretnék, élvezni, hogy vele egy pályán lehetek" - mondta a Paris Saint-Germain brazil támadója a Manchester United elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-győzelem után.



(Kép: Elsa/Getty Images)

"Nagyon nagy kedvem van újra együtt játszani vele, és ezt meg kell oldanunk a következő évben" - nyilatkozott Neymar szerdán az ESPN amerikai sportcsatornának. "Amit a legjobban szeretnék, az az, hogy újra Messivel játsszak. Szívesen átadom neki a helyem a pályán."