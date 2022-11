Lionel Messi igazi hadvezérként működött az argentinok öltözőjében a 2021-es Copa America döntője előtt.



A hétszeres aranylabdás az elmúlt évtizedben szinte mindent elért, amit a sportágában el lehet, ám a nagy válogatottbeli sikerre egészen 2021 végéig várnia kellett. Akkor csapatával sikerült legyőznie az egyik legnagyobb rivális brazilokat a Copa America döntőjében, ráadásul mindezt a Maracanában.

Messi a tornán remek formát villantott, 4 gólja és 5 gólpassza mellett pedig arról is gondoskodott, hogy társai végig motiváltak maradjanak. A döntő előtt pedig nagyszerű beszéddel tüzelte fel még jobban a többi játékost. A felemelő pillanatokról felvétel is készült, amely egy a Netflix által készített dokumentumfilmben is helyet kap majd.

Lionel Messi’s speech before the Copa America final against Brazil (with English subtitles) pic.twitter.com/oYhi4NudAA — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) November 2, 2022



„Köszönöm srácok. Nagyon szépen köszönöm ezt a 45 napot. A születésnapomon elmondtam, hogy egy nagyszerű csapatot alkottunk, és nagyon élveztem” – kezdett bele Messi.



„Negyvenöt nap, amikor utaztunk, ettünk, és szállodákba zártak minket. Negyvenöt napig anélkül, hogy láttuk volna a családunkat. Dibunak (Emi Martineznek) most született egy kislánya, és még nem láthatta őt, nem tudta a karjába venni. Chinónak is lett egy kisfia, akit csak egy kis ideig láthatott. Mindez miért? Ezért a pillanatért. Mert volt egy célunk, és nagyon közel vagyunk a megvalósításához. És tudjátok mi a legjobb az egészben? Hogy ez rajtunk múlik.”



„Ezért megyünk ki a pályára, és magasba emeljük a kupát. Argentínába fogjuk vinni, hogy családunkkal, barátainkkal és azokkal együtt élvezhessük, akik mindig is támogattak minket.”



„Az utolsó dolog, és ezzel fejezem be. Nincsenek véletlenek, srácok. Ezt a kupát Argentínában játsszák, de Isten azt akarta, hogy Brazíliában játsszák, hogy megnyerjük a Maracanában, és szebbé tegyük mindannyiunk számára. Tehát magabiztosan és nyugodtan menjünk ki a pályára, mert hazavisszük ezt a kupát!" – zárta szavait.



Messi hamarosan ismét hadba vezetheti csapatát, hiszen alig több mint két hét múlva rajtol a katari világbajnokság.

Borítókép: Matteo Ciambelli/DeFodi Images a Getty Images