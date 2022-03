A futball világában időről időre felvetődik a kérdés, hogy Cristiano Ronaldo, vagy Lionel Messi-e a jobb játékos. A vitában megszólalok sokszor a statisztikákat hívják segítségül, de olyan is akad, aki a játékstílus alapján dönt. A volt labdarúgó, Paolo Di Canio azonban most egészen más szemszögből vizsgálta a kérdést.



Ronaldo és Messi számára teljesen ellentétesen alakult az elmúlt hét. Míg Ronaldo mesterhármast lőtt a Tottenham Hotspur ellen, addig Messi a csapatával búcsúzott a BL nyolcaddöntőjében. Ha mindez még nem lett volna elég az argentinnak, jött a Bordeaux elleni meccs, ahol a játékost néhány társával együtt hangos füttyszóval illette a közönség.



Az egykori olasz csatár, Di Canio almondta véleményét a Ronaldo-Messi-vitáról, és kifejtette, úgy véli, hogy a két játékos elmúlt héten is tapasztalható hozzáállása az, ami megkülönbözteti őket.



"Messi a fejét vakarva hagyta el a pályát, nincsenek érzelmei" - mondta a Sky Sport Italiának.



"Inkább Cristiano Ronaldo. Azt akarod, hogy a padon üljek a Man City ellen? Visszamegyek Portugáliába, aztán visszatérek és mesterhármast rúgok. Jobban szeretem azt az embert, akinek lelke van, mint az érzelmek nélküli idegent” – tette hozzá.



Ronaldo csípősérülés miatt kihagyta a United Manchester City elleni meccsét, majd mesterhármassal tért vissza, ezzel megszerezve pályafutása 805., 806. és 807. gólját, amivel minden idők legjobb góllövőjévé vált. Eközben Messi azon játékosok között volt, akiket vasárnap kigúnyoltak a Parc des Princesben. Di Canio szerint a hétszeres aranylabdás nem megfelelően reagált a történtekre, ugyanakkor hozzátette Neymar még nála is rosszabb.



"Messi megmutatta a személyisége határait. Persze ki lehet fütyülni. Több ezer rajongó várt rá. A viselkedése nem volt megfelelő.”



"Neymar még rosszabb volt. Nem csinál figyelemre méltó dolgokat, és az elmúlt hónapban azt mondta, hogy az MLS-be akar menni három hónapos szabadságra” – tette hozzá.



Forrás és borítókép: Sportbible.com