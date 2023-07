A hétszeres aranylabdás argentint vasárnap mutatják majd be, mint az Inter Miami legújabb játékosát.



A 36 éves Messi érkezése Miamiba valóságos örömünnep az ottaniaknak, ami jól látható volt azon is, mekkora mértékben megugrott a klub Instagram-követőinek száma.

Messi jelenleg a világ „legkövetettebb” személye a platformon, a vb-győzelemről szóló posztjával pedig az egy bejegyzésre érkező lájkok rekordját is megdöntötte.

De lássuk, melyek azok a klubok, amelyeket Messi követ. Nincs belőlük sok, összesen négy darab.

Messi has now unfollowed PSG and now only follows 4 football clubs being… pic.twitter.com/ogbpxwJhiK