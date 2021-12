Lionel Messi azt mondja, soha nem is próbált minden idők legnagyobbja lenni, csak lépésről lépésre haladt, miközben Isten is mellé állt.



A 34 éves játékos nemrég megszerezte hetedik Aranylabdáját, ez pedig csak fokozta a vitát a szurkolók közt, vajon tényleg ő-e a világ valaha volt legjobb játékosa. Sokan úgy gondolják ezt a címet csakis Messi birtokolhatja, de legalább ennyien teszik le a voksukat a Manchester Unitedben, a Real Madridban és a Juventusban is maradandót alkotó Cristiano Ronaldo mellett. Olyan is akad, aki szerint nem ez a két játékos a világ valaha volt legjobbja, ugyanakkor abban mindenki egyet ért, hogy ők ketten ott vannak a lista elején.



Messi a 2021-es szezonban a nemzeti- és a klubcsapatai színeiben összesen kilenc gólt szerzett, ezzel is megalapozva, hogy az évad legjobbjának válasszák. Bár hétszer még senkinek sem sikerült begyűjtenie az Aranylabdát, Messit mégsem foglalkoztatja a gondolat, hogy ő a valaha volt legjobb-e vagy sem.



"Soha nem mondtam, nem gondoltam, és még csak nem is próbáltam megbékélni ezzel a gondolattal (hogy én legyek a legnagyobb)" - mondta a France Footballnak.



"Számomra már az is több, mint elég, hogy a világ egyik legjobb játékosaként tartanak számon. Ez olyan dolog, amit soha nem mertem volna elképzelni.”









"De... Nem tudom, hogyan fogalmazzam meg úgy, hogy ne legyen félremagyarázva. Nem arról van szó, hogy nem érdekel, hanem mondjuk nem tulajdonítok ennek az egésznek különösebb jelentőséget. Nem változtat rajtam semmit, hogy a legjobb vagyok-e vagy sem. És soha nem is próbáltam az lenni."



Messi kifejtette, hogy nem szereti, ha példaképnek nevezik.



„Nem tudom, példakép vagyok-e. Nem szeretek példakép lenni vagy tanácsot adni.”



"Küzdettem az álmaimért. Ami eleinte az volt, hogy profi játékos legyek, majd minden évben megpróbáltam felülmúlni önmagam és új célokat elérni. Mindeközben ott van a szerencse is. Ez Istentől is függ, és úgy gondolom, hogy úgy döntött, hogy mindez velem történjen meg."



Forrás: sportbible.com



Borítókép: Instagram.com/Leomessi