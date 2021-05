Dunai Ede írását változtatás nélkül közöljük.

Kereken negyven évvel ezelőtt, 1981. május 31 -én hatalmas érdeklődéssel várt rangadóra került sor a görög bajnokságban, egészen pontosan a PAOK az Olimpiakoszt fogadta.

A hazaiak kispadján Lóránt Gyula, az Aranycsapat olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes védője ült, aki edzőként is páratlan karriert futott be. Többek között a Bayern München, a Frankfurt és a Schalke csapatát is irányította, majd Görögországban hajtott végre történelmi bravúrt, amikor első ízben vezette aranyéremig a PAOK-ot.