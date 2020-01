Távozni akar a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatától Edinson Cavani, az uruguayiak sztárcsatára, akiért már be is jelentkezett az Atlético Madrid.

A francia klub sportigazgatója, Leonardo vasárnap este, a Lorient elleni 1-0-s kupagyőzelem után elmondta: Cavani jelezte a klubnak távozási szándékát. Egyben megerősítette azt a hírt, hogy az Atlético érdeklődik a 32 éves játékos iránt.

"We have to listen to him because we have a lot of respect for the player."



Uruguay striker Edinson Cavani has told Paris St-Germain he wants to leave the club after "an approach" by Spanish side Atletico Madrid.



In full ➡ https://t.co/WWaVKsEQc4 pic.twitter.com/gOalw73TBc