Memhpis Depay megható üzenetet küldött válogatottbeli csapattársának, akire hosszú kihagyás vár.



Virgil van Dijk az Everton elleni bajnokin szerzett súlyos térdsérülést. A holland válogatott játékost a mérkőzés 11. percében kaszálta el az ellenfél kapusa. Jordan Pickford megmozdulása nagy visszhangot keltett, és sokan elítélték a hálóőr megmozdulást.

Az ütközés következtében van Dijk olyan súlyosan megsérült, hogy számára nagy valószínűség szerint ez a szezon már véget ért. A keresztszalag szakadást szenvedő védőre minimum 6 hónapos kényszerszünet várhat. A játékosra minden bizonnyal nehéz időszak vár, amin talán könnyebben túl lesz látva a felé áradó szeretetet.



Van Dijkot eddig is sokan biztosították támogatásukról, az egyik legmeghatóbb üzenet azonban alighanem Memhpis Depaytól érkézett hozzá.



A Lyon középpályása a Monaco ellenei mérkőzésen üzent a Liverpool játékosának. Gólját követően odaszaladt a legközelebbi kamerához, majd felhúzta a felsőjét, ami alatt egy másik póló volt, rajta egy Virgil, maradj erős testvérem felirattal.





Depay a Lyon számára 4-1-es győzelmet hozó mérkőzést követően a Telefootnak nyilatkozott, az interjúban pedig válogatottbeli csapattársáról is beszélt.



„Nagyon szomorú vagyok Virgil miatt. Ő a mi kapitányunk. A kiesése nagyon nehéz, főleg neki. De tudom, hogy sokkal erősebb lesz, ha visszatér, mert fejben nagyon erős” -mondta.

Forrás: goal.com

Borítókép: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Memphis Depay paid tribute to his Netherlands teammate Virgil van Dijk after scoring for Lyon on Sunday. The Liverpool defender will miss at least six months of action due to a serious knee injury sustained in last weekend's 2-2 draw with Everton. Toffees goalkeeper Jordan Pickford's reckless challenge forced Van Dijk off in just the 11th minute.