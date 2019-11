Oscar Tabarez szövetségi kapitány és Diego Godin csapatkapitány is megtiszteltetésnek nevezte, hogy a magyarok éppen az uruguayi labdarúgó-válogatottal játsszák pénteken a Puskás Aréna avatómérkőzését.

"Szép és méltóságteljes a stadion. A város is tetszik, az emberek tisztelik a szépet és a múltat egyaránt. Az emberek finomakat esznek, kellemes zenét hallgatnak, láthatóan élvezik a város pezsgését. Itt tartózkodva még nagyobb kérdőjel számunkra, hogy Magyarország miért került ki a futballvilág vérkeringéséből, miért nincs jelen a világbajnokságokon, miért nincsenek játékosai a legjobb klubokban" - mondta a szakvezetői posztot 13 esztendeje betöltő Oscar Tabarez, aki szerint azoknak könnyebb visszatalálni az eredményes útra, akik rendelkeznek futballmúlttal.

Példaként éppen Uruguayt említette, ugyanis 2006-os kinevezésekor maga is feltette a kérdést, hogy hova helyezzék magukat a labdarúgás megváltozott világában. Úgy hiszi, sikerült választ találni, mert ma a nemzeti együttes nehéz ellenfél bárki számára.

"Hétéves voltam, amikor az 1954-es vb-elődöntőt az iskolában rádión hallgattuk. A magyarok akkoriban forradalmasították a futballt, és gólrekordot állítottak fel. Akkor ismertem meg Hidegkutit, Bozsikot, Kocsist vagy éppen Puskást, aki azon a meccsen sérülés miatt éppen nem játszott. Uruguay történetében pedig az volt az első világbajnoki vereség" - idézte fel a két gárda legemlékezetesebb összecsapását Tabarez, aki szerint nemcsak történelmi okokból fontos a pénteki találkozó.

A 72 esztendős tréner úgy vélte, remek állapotban vannak a játékosai, a céljuk pedig az, hogy stabilizáljanak bizonyos játékelemeket. Megjegyezte, jó néhány fiatalt behívott a keretébe, a kezdőtizenegyben hét-nyolc olyan játékos is lehet, aki két éve még nem volt a válogatott tagja. Ennek ellenére kijelentette, nyerni szeretnének, mint minden meccsen, noha a magyar csapat nem tűnik könnyű ellenfélnek.

"Jó lehetőség versenyképes európai válogatottal találkozni, amelyen ki lehet próbálni játékosokat és játékelemeket a jövőre kezdődő vb-selejtezőkig" - mondta Diego Godin, aki a fogadtatást szívélyesnek, a magyarokat pedig futballszeretőnek nevezte. "Az egész csapatnak megtiszteltetés pályára lépni a stadionavatón. Szép és látványos az aréna, az egyik legszebb, amelyben játszottam. Remélem, telt ház és jó hangulat lesz pénteken".

Az Internazionale védője szerint az uruguayi nemzet ezer szállal kötődik a labdarúgáshoz, amely a kultúrájuk része, s ez az egyik titka annak, hogy kis országként sikeres tudott maradni az 1930-ban és 1950-ben világbajnok válogatott, amely tavaly a vb-n és idén a Copa Americán is negyeddöntős volt, a világranglistán pedig ötödik helyen áll.

A magyar-uruguayi mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik, a kapukat már 16 órakor kinyitják, a nyitóünnepség pedig 17.30-kor lesz.

Fotó: MLSZ.hu