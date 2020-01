Mint arról beszámoltunk, a Dortmund a napokban szerződtette Erling Haalandot a Red Bull Salzburgtól. A Manchester United vezetőedzője, Ole Gunnar Solskjaer és a játékos ügynöke, Mino Raiola is megszólalt az üzlettel kapcsolatban.



Erling Haaland az RB Salzburg korábbi nagy reménysége az idei szezonban robbant be a topfutballba, hiszen a 22 meccsen lőtt 28 góljával több nagy csapat figyelmét is felkeltette, többek között a Manchester Unitedét is. A Vörös Ördögök szívesen szerződtették volna a tehetséges csatárt, de a norvég végül a Bundesliga mellett döntött. A hírek szerint 2024 nyaráig írt alá új klubjához, amely a kontraktusában szereplő kivásárlási árat, 20 millió eurót fizetett érte.



Az utóbbi hetekben, hónapokban sokáig úgy tűnt, hogy a Vörös Ördögök vezetik a norvég támadóért folytatott versenyt. Az Old Traffordon abban bíztak, hogy Solskjaer személye az angol csapat javára billenti az üzletet, hiszen a „Babaarcú gyilkos” korábban Haaland edzője volt a Moldenál.

A Manchester United menedzserének azonban nincs rossz szájíze amiatt, hogy honfitársa nem az ő csapatát választotta, és állítólag már sok szerencsét is kívánt a 19 éves csatárnak a Bundesligához. Amikor viszont Solskjaert a meghiúsult üzletről kérdezték szűkszavúan csak annyit fűzött hozzá:



"Nos, a Dortmund egy fantasztikus srácot szerződtetett. Ennél többet nem tudok hozzáfűzni."



Az ESPN újságírója, Rob Dawson szerint nem a játékoson múlott az üzlet, hanem az ügynökén, Mino Raiolán.



„A United érdeklődött Haaland iránt, de nem voltak hajlandóak Raiola és az ő képviselőinek feltételeit teljesíteni. Ők ugyanis azonnali kivásárlási árat szerettek volna a szerződésbe, emellett jutalékot az esetleges eladásból. A United erre nemet mondott. A Dortmund pedig minden bizonnyal beleegyezett.”



Az ESPN újságírójának nyilatkozatával kissé ellentmondásos Mino Raiola állítása, aki szerint a manchesteri szerződés soha nem volt benne igazán a pakliban, ugyanis az ügyfele döntött úgy, hogy nem lenne megfelelő döntés számára az Old Traffordra igazolni.



"A United állt a legközelebb Haaland megszerzéséhez. Tárgyalásokat folytattunk, de természetesen mindenkinek megvolt az esélye, hogy személyesen beszéljen az ügyfelemmel. A Unitednek is megadtuk ezt a lehetőséget, különösen, hogy Ole személyesen ismeri őt.”



"Nyilvánvalóan úgy érezte, hogy a karrierje szempontjából jelenleg nem lenne megfelelő lépés Manchesterbe igazolni. Ha valakit hibáztatni akarnak, akkor hibáztassanak engem, de ez nem a Manchester United vagy Solskjaer ellen szólt. Haaland választotta a Borussia Dortmundot, én pedig nagyon örülök annak, hogy abba a csapatba igazolt, ahová menni akart. Ez lesz neki a legjobb.”





