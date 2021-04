A válogatott szünet és a bajnoki küzdelmek folytatása után kedden két mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntője: a Real Madrid a Liverpoolt, a Manchester City pedig a Borussia Dortmundot fogadja.

A 2019-ben győztes FC Liverpool gyakorlatilag elvesztette esélyét arra, hogy megvédje címét az angol bajnokságban, és már csak egyetlen sorozatban, a BL-ben reménykedhet trófeában. Ellenfele, a 13-szoros BEK-, illetve BL-győztes Real Madrid remek formában és hangulatban kezdi meg a párharcot, miután január 30. óta veretlen, és az éllovas Atlético Madrid vasárnapi veresége nyomán ismét realitássá vált számára a címvédés a La Ligában.



A nagyszerű sorozat egyik fő letéteményese a francia támadó, Karim Benzema, aki utóbbi hét meccsén kilencszer talált be az ellenfelek kapujába, a Liverpool első számú feladata tehát az ő semlegesítése lesz.



Az elmúlt hetek eredményei alapján úgy tűnik, hogy a Vörösök kijöttek abból a mély gödörből, amelyben január eleje óta vergődtek. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy Fabinho a védelemből visszatért a középpályára, és Diogo Jota is felépült sérüléséből. A Pool az utóbbi három mérkőzésén nem kapott gólt, ezzel együtt a védelme továbbra sem tűnik átjátszhatatlannak.



A spanyoloknál nem léphet pályára a sérült Sergio Ramos, és Zinedine Zidane vezetőedző a sérüléséből felépült Eden Hazard visszatérését is kizárta, mondván: nem akar kockáztatni egy újabb sérülést. A belga játékos pénteken - a vártnál kissé korábban - újrakezdte az edzéseket, de a szombati bajnoki találkozón még nem kapott szerepet.



A Manchester City nagyon jó előjelekkel készül a Dortmund elleni negyeddöntőre, a németeknél viszont egyáltalán nem hág a tetőfokára a hangulat, még az is elképzelhető, hogy hosszú ideig a jövő heti lesz az utolsó alkalom arra, hogy a csapat a BL-himnuszt hallgathassa.



Az angol együttes magabiztos előnnyel vezeti a Premier League-et, és a hétvégén is győzött, mégpedig a harmadik helyen álló Leicester City otthonában. Ezzel szemben a BVB szombaton otthon alulmaradt az Eintracht Frankfurt elleni rendkívül fontos rangadón, így jelenleg csak az ötödik, hét ponttal lemaradva a negyedik, még BL-indulást érő helyen álló Frankfurttól.



"Korábban mindig megvédtem a csapatot, de azok után, ahogy az Eintracht Frankfurt ellen játszott, ezt már nem tudom megtenni. Határtalanul csalódott vagyok" - fogalmazott Hans-Joachim Watzke, a Dortmund ügyvezető igazgatója.



Valószínűleg az sem tesz jót az együttesen belüli hangulatnak, hogy a sajtó folyamatosan Erling Haaland esetleges távozásáról cikkez, a média szerint többek között a City is ott van a norvég csatár kérői között.



A hozzáértők tudni vélik, hogy ha a BVB nem indulhat a Bajnokok Ligája következő szezonjában, a BL góllövőlistáját tíz találattal vezető Haaland szinte biztosan távozik az idény végén.

Mindkét keddi meccs 21 órakor kezdődik, a visszavágókat pedig jövő szerdán játsszák.



Borítókép: VI Images via Getty Images