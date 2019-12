A díjátadó gála legfontosabb pillanatai percről percre.



A 2019-es év legjobb 21 év alatti játékosnak járó díjat, azaz a Kopa-díjat a Juventus hátvédje, Matthijs de Ligt nyerte. A második helyen a Dortmund támadója, Jadon Sancho végzett, míg a dobogó legalsó fokán az Atléticos Joao Félix zárt.



A trófeát a tavalyi győztes, Kylian Mbappé adta át a holland játékosnak.





A nőknél nincs meglepetés, Megan Rapinoe végzett az élen. A világ- és olimpiai bajnok labdarúgó mögött Lucy Bronze és Alex Morgan zárt. A díjra egyébként Marozsán Dzsenifert, a Lyon magyar származású, német válogatott játékosát is jelölték.



Ami a kapusposztot illeti, ott sincs meglepetés. A Liverpool hálóőre, Alisson kapta meg a Lev Jasin-trófeát. Mögötte a Barcelonát erősítő, Marc-André Ter Stegen lett a második, Ederson pedig a harmadik.





Ahogy az várható volt, Lionel Messi, az FC Barcelona argentin labdarúgója ismét egyedüli rekorderré vált, miután 2019-ben hatodszor nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát. Mögötte Virgil van Dijk és Cristiano Ronaldo végzett.



A 32 éves argentin futballista, aki idén spanyol bajnok lett klubjával, míg a válogatottal harmadik helyen végzett a Copa Americán, eddig Cristiano Ronaldóval közösen volt csúcstartó öt elsőséggel.



Messi 2009, 2010, 2011, 2012 és 2015 után érdemelte ki a futballvilág legrangosabb egyéni elismerését, ezúttal a Bajnokok Ligája-győztes FC Liverpool holland védőjét, Virgil van Dijket előzte meg a szavazáson. Az Aranylabdát 2008 és 2017 között kizárólag a Ronaldo és Messi kapta meg, míg tavaly a horvát Luka Modric érdemelte ki az elismerést.



Az Aranylabda eddigi győztesei:



1956: Sir Stanley Matthews (angol, FC Blackpool), ...4. PUSKÁS FERENC (REAL MADRID)

1957: Alfredo di Stéfano (spanyol, Real Madrid), ...5. KUBALA LÁSZLÓ (FC BARCELONA)

1958: Raymond Kopa (francia, Real Madrid)

1959: Alfredo di Stéfano (spanyol, Real Madrid)

1960: Luis Suárez (spanyol, FC Barcelona), ...2. PUSKÁS FERENC (REAL MADRID)

1961: Enrico Omar Sivori (olasz, Juventus), ...5. PUSKÁS FERENC (REAL MADRID)

1962: Josef Masopust (csehszlovák, Dukla Praha)

1963: Lev Jasin (szovjet, Dinamo Moszkva)

1964: Denis Law (angol, Manchester United)

1965: Eusébio (portugál, Benfica)

1966: Bobby Charlton (angol, Manchester United)

1967: ALBERT FLÓRIÁN (FERENCVÁROS)

1968: George Best (északír, Manchester United)

1969: Gianni Rivera (olasz, AC Milan)

1970: Gerd Müller (nyugatnémet, Bayern München)

1971: Johann Cruyff (holland, Ajax Amsterdam)

1972: Franz Beckenbauer (nyugatnémet, Bayern München)

1973: Johann Cruyff (holland, Ajax és FC Barcelona)

1974: Johann Cruyff (holland, FC Barcelona)

1975: Oleg Blohin (szovjet, Dinamo Kijev)

1976: Franz Beckenbauer (nyugatnémet, Bayern München)

1977: Allan Simonsen (dán, Borussia Mönchengladbach)

1978: Kevin Keegan (angol, Hamburger SV)

1979: Kevin Keegan (angol, Hamburger SV)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (nyugatnémet, Bayern München)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (nyugatnémet, Bayern München)

1982: Paolo Rossi (olasz, Juventus)

1983: Michel Platini (francia, Juventus)

1984: Michel Platini (francia, Juventus)

1985: Michel Platini (francia, Juventus)

1986: Igor Belanov (szovjet, Dinamo Kijev)

1987: Ruud Gullit (holland, AC Milan)

1988: Marco van Basten (holland, AC Milan)

1989: Marco van Basten (holland, AC Milan)

1990: Lothar Matthäus (német, Internazionale)

1991: Jean Pierre Papin (francia, Olympique Marseille)

1992: Marco van Basten (holland, AC Milan)

1993: Roberto Baggio (olasz, Juventus)

1994: Hriszto Sztoicskov (bolgár, FC Barcelona)

1995: George Weah (libériai, PSG, AC Milan)

1996: Matthias Sammer (német, Borussia Dortmund)

1997: Ronaldo (brazil, FC Barcelona, Internazionale)

1998: Zinedine Zidane (francia, Juventus)

1999: Rivaldo (brazil, FC Barcelona)

2000: Luis Figo (portugál, Real Madrid)

2001: Michael Owen (angol, FC Liverpool)

2002: Ronaldo (brazil, Real Madrid)

2003: Pavel Nedved (cseh, Juventus)

2004: Andrij Sevcsenko (ukrán, AC Milan)

2005: Ronaldinho (brazil, FC Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (olasz, Juventus, Real Madrid)

2007: Kaká (brazil, AC Milan)

2008: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United)

2009: Lionel Messi (argentin, FC Barcelona)

2010: Lionel Messi (FC Barcelona)

2011: Lionel Messi (FC Barcelona)

2012: Lionel Messi (FC Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015: Lionel Messi (FC Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018: Luka Modric (horvát, Real Madrid)

2019: Lionel Messi (FC Barcelona)



A győztesek rangsora klubok szerint:

12 győzelem: FC Barcelona (Messi 6, Cruyff 2, Suarez, Sztoicskov, Rivaldo, Ronaldinho)

11: Real Madrid (Cristiano Ronaldo 4, Di Stéfano 2, Kopa, Figo, Ronaldo, Cannavaro, Modric)

8: Juventus (Platini 3, Sivori, P. Rossi, R. Baggio, Zidane, Nedved), AC Milan (Van Basten 3, Rivera, Gullit, Weah, Sevcsenko, Kaká)

5: Bayern München (Beckenbauer 2, K.-H. Rummenigge 2, G. Müller)

4: Manchester United (Law, B. Charlton, Best, Cristiano Ronaldo)

2: Dinamo Kijev (Blohin, Belanov), Hamburger SV (Keegan 2), Internazionale (Matthäus, Ronaldo)

1: Ajax Amsterdam (Cruyff), Benfica (Eusebio), Blackpool (Matthews), Borussia Dortmund (Sammer), Borussia Mönchengladbach (Simonsen), Dukla Praha (Masopust), Dinamo Moszkva (Jasin), FERENCVÁROS (ALBERT FLÓRIÁN), FC Liverpool (Owen), Olympique Marseille (Papin)

A győztesek rangsora országok szerint:

7 győzelem: NSZK/Németország, Hollandia, Portugália

6: Argentína, Franciaország

5: Anglia, Brazília, Olaszország

3: Spanyolország, Szovjetunió

2: Csehszlovákia/Csehország

1: Bulgária, Dánia, Észak-Írország, Libéria, MAGYARORSZÁG, Skócia, Ukrajna, Horvátország

A győztesek rangsora bajnokságok szerint:

23 győzelem: Spanyolország

18: Olaszország

9: NSZK/Németország

6: Anglia

3: Szovjetunió

1: Csehszlovákia, Franciaország, Hollandia, MAGYARORSZÁG, Portugália





