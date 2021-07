Az Atlético Madrid sztárja hatalmas meglepetéssel készült kedvesének.



Marcos Llorente egy apró füllentéssel az Estadio Wanda Metropolitanoba csalta kedvesét, majd a pálya közepén megkérte a kezét.

A spanyol játékos párja, Patricia Noarbe úgy tudta, hogy a játékos teljesítménye elõtti tisztelgésre érkeznek a stadionba, ám az események nem várt fordulatot vettek.



Először a pár számára egy videót vetítettek le Llorente tavalyi teljesítményéről, majd a klub képviselője azt javasolta, hogy nézzenek meg egy másik videót "az igazán fontos dolgokról". Ezután a pár közös élményeinek képei jelentek meg a kivetítőn majd Llorente egy térdre ereszkedett és feltette a nagy kérdést.

Marcos Llorente just proposed his girlfriend at the Metropolitano stadium. The guy just wins at life, all you can do is stand and admire. pic.twitter.com/2lcGhXSunp