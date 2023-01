Egy Argentínában élő farmer különleges módját választotta annak, hogy a hétszeres aranylabdás Lionel Messi előtt tisztelegjen.



Lionel Messi remekelt a katari világbajnokságon, ahol végső győzelemre vezette csapatát, ráadásul a torna legjobbjának járó díjat is megszerezte. A siker után emberek milliói ünnepelték az argentin sztárt és olyanok is akadtak, akik minden lehetőséget megragadtak arra, hogy kifejezzék a sztárjátékos iránt érzett tiszteletüket. Így volt ezzel az argentin mezőgazdász, Maximiliano Spinazze is, aki az egyik kukoricaültetvényét úgy alakította ki, hogy a táblát fentről fényképezve láthatóvá váljon Messi arcképe.



A különleges algoritmus segítségével létrehozott kukoricatábla Cordoba tartományban tlálható, és mintegy 124 hektárnyi földön terül el.

One Argentine farmer has grown a 124-acre image of Lionel Messi in corn fields that is visible from SPACE!



