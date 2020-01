Párizsi csapattársához, a világbajnok francia Kylian Mbappéhoz hasonlóan Neymar is szeretne részt venni az idei tokiói nyári olimpia labdarúgótornáján.

A 27 éves brazil támadó erről a Paris Saint-Germain vasárnap esti bajnoki mérkőzése után nyilatkozott, hozzátéve, hogy a június 12. és július 12. között sorra kerülő Copa Americán, valamint a július 22-én kezdődő ötkarikás játékokon is futballozni szeretne, de ez nem ígérkezik könnyű feladatnak.



"Meglátjuk, hogyan alakul, és a klubbal is egyeztetnem kell még, de mindenképpen szeretnék segíteni a válogatottnak" - jelentette ki a világ legdrágább futballistája, aki a 2016-os riói olimpián aranyéremig vezette a brazil csapatot.



A 21 esztendős Mbappé decemberben azt mondta, pályafutása során legalább egyszer szerepelni akar az olimpián, de a döntés nem csak rajta múlik, és ha a PSG nem akarja, hogy ott legyen Tokióban, akkor nem fogja erőltetni a részvételt.



Az Európa-bajnokságot a Copa Americához hasonlóan június 12. és július 12. között rendezik, az ötkarikás labdarúgótorna közben pedig már a francia bajnokság is kezdetét veszi.

Borítókép: Kevork Djansezian/Getty Images