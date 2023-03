Kylian Mbappé a hétvégén a Paris Saint-Germain minden idők legjobb góllövőjévé vált. A klub egykori játékosa, Daniel Barvo úgy véli, hogy jelenleg a francia a világ legjobbja.



A 24 éves Kylian Mbappé fiatal kora ellenére már hatalmas karriert futott be. A játékos azon túl, hogy négyszer nyerte meg a francia bajnokságot csapatával, világbajnoknak is mondhatja magát. A csatár 2017 nyarán csatlakozott a PSG-hez melynek színeiben nemrég megszerezte 201. gólját, ezzel maga mögé utasítva az örökrangsort vezető Edison Cavanit.

A párizsiak egykori játékosa, Daniel Bravo Mbappé rekorddöntését követően elmondta, úgy véli, hogy a francia jelenleg a világ legjobbja.



„Annyira intelligens, és mindig tudja, mit kell tennie, hogy jobb legyen. Számomra ő (Lionel) Messi és (Cristiano) Ronaldo örököse. Jelenleg ő a világ legjobb futballistája. Jobbá teszi a társait, erőt ad a csapatnak és sakkban tartja az ellenfeleket” – mondta a Telefootnak, majd arra is kitért a párizsi nagyklub képes lehet ledolgozni a Bayern Münchennel szembeni hátrányát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján.



„Már az elején hiányzott nekünk (Mbappé a nyolcaddöntő első meccsén). De most készen áll, és szerintem ez mindent megváltoztathat. Biztos vagyok benne, hogy a PSG Kyliannal a csapatban tovább fog jutni.”

Borítókép: Jean Catuffe/Getty Images