Tomas Roncero alaposan kiosztotta a totojázó Kylian Mbappét.

Kylian Mbappé átigazolása hónapok óta tartja lázban a szurkolókat. Nemrég még úgy tűnt, hogy a játékosra való licitálásból a spanyol nagyklub a Real Madrid kerül ki győztesként, ám a játékos édesanyja nemrég ennek ellentmondó információkat árult el. A legújabb hírek szerint Mbappé ugyanis mindkét klubbal megállapodott, a két ajánlat pedig csak nagyon kevésben különbözik egymástól. A spanyolok most félnek attól, hogy a legvégén elbukják a versenyfutást és olyan is akad, aki dühös Mbappéra a döntésképtelensége miatt.

Az El Chiringuito című műsorban Tomas Roncero nem leplezte haragját, amikor a játékosra terelődött a szó.



"Egyértelműnek tűnik, hogy ez a fiú nem tudja, mit akar, és fáraszt. Ha a végén nem jön Madridba, az azt bizonyítja, hogy mindenben hamis. Mi a szerelem? Az életben sokkal fontosabb, mint a pénz és a hatalom. Többről szól, mint Macron, többről szól, mint maga a Francia Köztársaság, ha az Eiffel-torony két emeletét kínáljuk Önnek” – kezdte.



"Büszkeséget okozott azzal, amit eddig tanúsított, mertmegszerezte, ami a legfontosabb volt számára, mert ez egy gyerek álma volt. Egy gyerek, aki meg akarja tanítani a futball világát. Nem csak Katarban. Mindenkinek. Vannak érzések, és vannak álmok, amelyek valóra válnak" – folytatta Roncero.



"Ha végül, miután elérte a partot, és minden esély ellenére evezett, és ellenállt a kísértésnek, azt mondaná magában... Ah, végül igaza volt.”



„Sportigazgató leszek, ha kirúghatom az edzőt, eldöntöm, ki játszik, és azon kívül, hogy én vagyok a világ leggazdagabbja. Nem, Mbappé, te leszel a világ legszegényebbje, mert meglátod, hogyan nyeri továbbra is a Real Madrid a Bajnokok Ligáját. Párizs látni fogja, hogy a Real megnyeri a 14. győzelmét nélküle. Nélküle! Mert ott van a pályán Benzema, Modric, Vinicius, Rodrygo... és te, Kylian, a dobozban."



"Nagyon gazdag leszel, mint Gilito bácsi, de Bajnokok Ligája nélkül. Nekünk 14-ünk van! Keress még több pénzt, nyiss 20 bankszámlát, egy állandó hitelkeretet Katarban, és győzd le a tekintélyes Lens-i csapatot, Reimst... Nem, Kylian. Nézd! Ez a 2. alkalom, hogy a Real eljön hozzád, és szerencséd van. 2017-ben és 2022-ben. Tudod mi történt 2017-ben? A Real megnyerte a Bajnokok Ligáját. És most még mindig nemet mondasz? A Real megnyeri az Bajnokok Ligáját."



"Mondj nemet, és Madrid továbbra is nyerni fogja a Bajnokok Ligáját. Milyen meggondolatlan vagy, kölyök. Azt hittem, érett ember vagy. Ha nemet mondasz, csak egy vagy a sok közül. Mások. És te vagy az egyik a vesztesek közül” – zárta gondolatait.

Borítókép: Twitter.com/Paris Saint Germain