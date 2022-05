Kylian Mbappé édesanyja szerint fiának a PSG-vel és a Real Madriddal is megállapodása van, így már csak rajta múlik, végül melyik klubbal ír alá.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kylian Mbappé még mindig nem döntött a jövőjét illetően. A PSG sztárjátékosának a szezon végén jár le a szerződése, és bár a francia klub szeretné megtartani őt, Mbappé többször is kilátásba helyezte, hogy távozik. A csapatok közül eddig a Real Madrid tűnt befutónak.

Nemrég Mbappé édesanyja is megszólalt az ügy kapcsán. Fayza Lamari a Kora Plusnak nyilatkozott, és elmondta, mindkét klubbal megállapodásuk van.



„„Megállapodásunk van a Real Madriddal és egy a PSG-vel is. A két ajánlat szinte teljesen megegyezik. Most Kyliannek kell döntenie."

A hírek szerint a francia játékos május 22-én, vasárnap jelenti majd be a döntését.



