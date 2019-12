A díjátadó gála legfontosabb pillanatai percről percre.



A 2019-es év legjobb 21 év alatti játékosnak járó díjat, azaz a Kopa-díjat a Juventus hátvédje, Matthijs de Ligt nyerte. A második helyen a Dortmund támadója, Jadon Sancho végzett, míg a dobogó legalsó fokán az Atléticos Joao Félix zárt.

A trófeát a tavalyi győztes, Kylian Mbappé adta át a holland játékosnak.

A nőknél nincs meglepetés, Megan Rapinoe végzett az élen. A világ- és olimpiai bajnok labdarúgó mögött Lucy Bronze és Alex Morgan zárt. A díjra egyébként Marozsán Dzsenifert, a Lyon magyar származású, német válogatott játékosát is jelölték.

Ami a kapusposztot illeti, ott sincs meglepetés. A Liverpool hálóőre, Alisson kapta meg a Lev Jasin-trófeát. Mögötte a Barcelonát erősítő, Marc-André Ter Stegen lett a második, Ederson pedig a harmadik.

Borítókép: Daniele Badolato/Getty Images

