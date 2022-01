Lothar Matthäus német válogatottsági rekorder és a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint a Borussia Dortmundban futballozó Erling Haaland a tökéletes jelölt arra, hogy utódja legyen a Bundesligában címvédő Bayern Münchennél Robert Lewandowskinak.

A 60 éves Matthäus a Sky weboldalán vezetett heti blogjában írt arról, hogy a 128-szoros lengyel válogatott csatár számára vonzó lehetőség akár a Real Madrid, akár valamelyik angol Premier League-ben szereplő klub, ugyanakkor a Bayernnél is befejezheti pályafutását.



"Lewandowski jelenleg a legjobb csatár a világon, és ha egyszer úgy dönt, hogy máshol játszana, akkor Münchenben foglalkozni kell a jövővel. A jövőt pedig Erling Haalandnak hívják" - fogalmazott a német válogatottal 1990-ben világbajnok exfutballista, aki dicsérte a 21 éves norvég támadót.



"Az a benyomásom, hogy a jövőjét érintő találgatásokat teljes mértékben ki tudja zárni, amikor pályára lép, ez pedig egyáltalán nem természetes egy ilyen fiatal játékos esetében. Úgy vélem, mentálisan már most nagyon erős" - vélekedett Matthäus.



A Bild című sportnapilap kedden azt közölte, hogy a jövő héten "csúcstalálkozót" tartanak Haaland jövőjével kapcsolatban. Az egyeztetésen a Borussia Dortmund képviselői, valamint a futballistán kívül az édesapja, Alf-Inge Haaland és a menedzsere, Mino Raiola vesz részt. A Bild információi szerint a Dortmund "legkésőbb február végéig" tisztázni akarja a kérdést.



Hans-Joachim Watzke, a Borussia vezérigazgatója múlt pénteken azt mondta, "kizárt", hogy a norvég támadót a téli átigazolási időszakban eladják. Ezt azzal indokolta, hogy a Dortmund még három versenysorozatban érdekelt, és természetesen a lehető legjobb kerettel akar ezekben részt venni.



Haalandnak 2024-ig szóló szerződése van Dortmundban, de a nyáron 75 millió eurós kivásárlási ár ellenében eladhatják. Egy német játékosügynök szerint viszont a játékos leigazolásának teljes költsége elérheti akár a 300 millió eurót is. A kiváló csatárért többek között a Real Madrid, az FC Barcelona, valamint a Bajnokok Ligájában címvédő Chelsea érdeklődik, de hírbe hozták már a Manchester Cityvel és a Bayern Münchennel is.

