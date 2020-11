Artem Dzyubát kizárták az orosz válogatottból, miután szombat este rekordsebességgel száguldott végig az interneten egy videó, amelyen állítólag ő látható, maszturbálás közben.



Az orosz nemzeti csapat edzője, Stanislav Cherchesov vasárnap megerősítette, Dzyuba kimarad a csapat keretéből, és sem Moldva, sem Törökország, sem pedig Szerbia ellen nem lép pályára.



A Sunnak a menedzser úgy nyilatkozott, a szituációnak a sport szempontjából semmi köze nincs a válogatotthoz, így nem érzi szükségesnek a további részletes indoklást ebben a kérdésben.



„Az edzői stáb azonban maximálisan megérti, a válogatottnak maximális koncentrációval kell készülnie a novemberi összecsapásokra, és nem szabad, hogy a játékosok figyelmét bármi elterelje.”



„Mindig hangsúlyoztuk, hogy a futballpályán és azon kívül is mindenkinek meg kell felelnie a válogatott játékosi státusznak.”



„Ezt figyelembe véve ma úgy döntöttek, hogy nem hívják be Artem Dzyubát a mostani edzőtáborba, hogy a többi labdarúgót megvédjék a túlzott negativitástól és a stressztől."



„Dzyubának lesz ideje a helyzet tisztázására. Remélem, hogy ez a téma az edzőtábor során már nem kerül elő.”



A Zenit 32 éves csatára a 2018-as világbajnokságon nemzeti hős lett, amikor háromszor is betalált, ezzel a nyolcaddöntőig segítve csapatát.



A videóval kapcsolatos állításokról Dzyuba egyelőre még nem nyilatkozott.

Forrás: dailymail.co.uk



Borítókép: Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images