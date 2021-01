Rafael Benítez 18 hónap után távozik a kínai Talien Pro labdarúgócsapatának kispadjáról.

A 60 esztendős spanyol edző szombaton ismertetett döntése hátterében a világjárvány okozta változások állnak. Mint leszögezte: prioritássá vált számára, hogy közel legyen a családjához.

Benítez korábban olyan kluboknál dolgozott, mint a Valencia, a Liverpool, az Internazionale, a Chelsea, a Napoli és a Real Madrid.



A Liverpoollal - többek között - 2005-ben Bajnokok Ligáját, a Valenciával 2004-ben UEFA Kupát, az Interrel 2010-ben klubvilágbajnokságot, a Chelsea-vel 2013-ban Európa-ligát nyert.

