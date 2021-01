Marozsán Dzsenifer és Lionel Messi lett az elmúlt évtized legjobb irányítója a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS).

Az IFFHS honlapjának híre szerint a sorrendet a 2011 és 2020 közötti időszak minősítése határozta meg, az adott esztendőben elért első helyezés 20 pontot ért, a második 19-et, a harmadik 18-at, s egy pont járt a 20. pozícióért.



A Budapesten született és Siófokon nevelkedett Marozsán Dzsenifer, aki a Frankfurttal egyszer, míg az Olympique Lyonnal négyszer nyert Bajnokok Ligáját, német színekben pedig olimpiai bajnok lett, a legjobb irányító titulust 2016-ban, 2018-ban és 2020-ban is kiérdemelte. Emellett 2017-ben és 2019-ben második, 2013-ban pedig harmadik volt az éves rangsorban. Az évtized legjobbjainak listáján 146 ponttal első Marozsán a brazil Martát (112) és a francia Camille Abilyt (101) megelőzve diadalmaskodott.



A férfiaknál győztes Lionel Messi, az FC Barcelona argentin játékmestere 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2019-ben is a legjobb volt az irányító poszton, emellett 2011-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2020-ban másodikként zárt. A katalán együttes csapatkapitánya az évtizedes összesítésben 174 pontot gyűjtött.



Messi mögött másodikként az egykori barcelonai csapattárs, a 2012-ben és 2013-ban győztes Andrés Iniesta végzett (127 pont), míg a harmadik helyet a Real Madrid horvát középpályása, a 2018-ban legjobb Luca Modric (113) szerezte meg.

