Marcos Rojo elhagyta az angol Manchester United labdarúgócsapatát, és az argentin Boca Juniorsnál folytatja pályafutását.

Az MU honlapja kiemelte: a 30 éves futballista visszatér hazájába, miután megállapodott az argentin bajnokságban címvédő Buenos Aires-i együttessel.



Rojo 2014 nyarán a Sporting Lisboától szerződött az MU-hoz, amelyben 122 mérkőzésen lépett pályára és két gólt szerzett.

