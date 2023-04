Marcelo több, mint 500 mérkőzést játszott a Real Madridban, így nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy a kisujjában van a topfutball.



A 34 éves játékos jelenleg hazájában, a Fluminensében rúgja a bőrt, ahová egy rövid Olympiacos-kitérőt követően tért haza.

A játékossal az Athletic készített interjút, ahol megkérdezték tőle, ki volt a legnehezebb ellenfele karrierje során:

„Messi! Hihetetlen amit csinál, a legnehezebb feladatom volt ellene védekezni.” – mondta.

Az El Clasicó-k során többször is farkaszemet nézhettek egymással, így kijelenthetjük, Marcelo jól tudja, milyen az argentin zseni ellen védekezni.

