Gyászol a sportvilág, de bátran mondhatni, hogy az egész világ. November 25 ezután nemcsak az Évszázad Mérkőzésének tartott 6:3-as Anglia elleni győzelmünkről lesz emlékezetes, hanem arról is, hogy (ezen a napon, hatvanéves korában távozott a mennyei futballpályák világába minden idők egyik legjobb labdarúgója az isteni Diego Maradona. A legendás játékos sokszor a magyar játékosok dol. Erről társoldalunk, a Sporthatároknélkül.hu írt részletesebben. Írásukat változtatások nélkül közöljük.



Az argentin világbajnok labdarúgó-legenda halálát szívroham okozta.





fotó: worldtodaynews.com



A Boca Juniors, a Barcelona és a Napoli legendája 1986-ban világbajnoki címre vezette az argentin válogatottat, 1997-ben vonult vissza, edzőnek állt, de azóta egészségi problémákkal küszködött.



Maradona nekünk magyaroknak is sok örömet, illetve szurkolói szemmel mérve bosszúságot is okozott, hiszen összesen hat alkalommal játszott magyar válogatott, ligaválogatott és klubcsapat ellen, egyszer pedig Budapesten is pályára lépett.



Külön büszkeség számunkra, hogy az argentin zseni 1977. február 27-én a magyar válogatott elleni barátságos mérkőzésen mutatkozott be az argentin válogatottban, amelynek onnantól kihagyhatatlan játékosa lett. Az argentinok 5-1-re vertek minket a Boca Juniors stadionjában, a Buenos Aires-i La Bombonerában. César Menotti szövetségi kapitány a 62. percben küldte pályára az akkor még csupán 16 éves Diegót. Külön érdekesség, hogy Lionel Messi is Magyarország ellen mutatkozott be egy barátságos mérkőzésen az argentin nemzeti tizenegyben.







Maradona második találkozása a magyarokkal 1980. január 28-án történt, mikoris klubcsapata az Argentinos Juniors fogadta a Friedmanszky Zoltán által irányított magyar ligaválogatottat, amelyik 12 ferencvárosi, két-két tatabányai, csepeli és dunaújvárosi játékossal a keretben egy hónap alatt 12 mérkőzésen lépett pályára Közép- és Dél-Amerikában.



A mérkőzést csak azért nem tudták megnyerni az argentinok rendes játékidőben, mert Kakas László hárította Maradona büntetőjét, igaz erre ő két akciógóllal válaszolt, és így lett 2-2-es döntetlen a vége, majd tizenegyesekkel 11-10-re nyertek a hazaiak.



Egy évvel később ismét jeles dátum alkalmával fonódott össze Maradona sorsa a magyarokkal, hiszen a Dél-Amerikában túrázó Mészöly Kálmán vezette magyar válogatott ellen játszotta utolsó mérkőzését első profi csapatában az Argentinos Juniorsban. Ez alkalommal ugyan nem rúgott gólt, de a lefújás után közös csapatkép készült Maradonával a magyar válogatottról (borítókép), akikkel 1-1-es döntetlent játszottak Nyilasi góljának köszönhetően. Öt nappal később aláírt a Boka Juniorshoz.







Maradonának a magyar válogatott ellen az 1982-es világbajnokságon is pályára lépett, sőt azon a vb-n a legemlékezetesebb mérkőzését játszotta ellenünk, hiszen két góllal alapozta meg Argentína 4-1-es győzelmét. A továbbiakban már nem alakult jól az argentinok szereplése, hiszen a középdöntőkben először az olaszoktól, majd a braziloktól is kikaptak, ráadásul Maradonát a brazilok ellen ki is állították.







Nyolc év telt el a következő magyar kötődésű mérkőzéséig, mikor 1990-ben már a Napoli játékosaként csapata az Újpesttel került össze a Bajnokcsapatok Európa-kupája első fordulójában. Maradona két gólt szerzett Nápolyban a 3-0-s első mérkőzésen, mellyel a meccs embere címet is elnyerte a La Gazzetta dello Sport olasz sportnapilap szerint.





A visszavágót két héttel később, 1990. október 3-án tartották, mely az egyetlen alkalom volt, amikor az argentin legenda magyar földön és közönség előtt lépett pályára. Ugyan gólt nem rúgott a megyeri úton, de csapata 2-0-s győzelemmel távozott, és 5-0-s összesített eredménnyel jutott tovább.





Maradona Budapesten

fotó: forfourtwo.hu







Maradonáról a magyar sportvilág is megemlékezett. Nyilasi Tibor több alkalommal is játszhatott ellene. A magyar legenda az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy mély fájdalommal és döbbenettel értesült a halálhírről.



"A magyar futball-legendák után vagy mellett ő volt nálam a number one. Nekem mindent jelentett, és a világ labdarúgásának is hasonló jelzőt lehetne mondani róla" - fogalmazott. Hangsúlyozta: páratlan módon több százmillió ember rajongott Maradonáért, aki - bár sokat játszott Európában - "mindig az argentin nép gyermeke volt", és "mindig át akarta ölelni Argentínát egy-egy győztes meccs után. Zsonglőr és varázsló volt, még az ellenfelek is fejet hajtottak előtte. Nem emlékszem olyanra, aki rosszat mondott volna róla, függetlenül attól, hogy bohócot csinált belőlük, belőlünk. Nem lehetett leszerelni, olyan adottságai és képességei voltak, ami páratlan. Nekem már az büszkeség volt, hogy a 82-es vébén futhattam utána, mert nem értem utol. Maradona nagyon tisztelte a játékot és a labdát, mert nem belerúgott, hanem simogatta."





Maradona és Nyilasi Tibor az 1982-es mérkőzésen

fotó: MTI



Szintén játszott ellene Sallai Sándor, akinek az a hálátlan feladat jutott, hogy Maradónát kellett fognia az 1982-es labdarúgó-világbajnokság csoportkörében. Mint a 4-1-es vereség is mutatja, nem sok sikerrel, de maga Sallai is megerősítette a haon.hu portálnak, hogy nem sok esélyt hagyott számára Maradona.



„Életemben kétszer is találkoztam Diegóval. Először 1979-ben Japánban, az U21-es világbajnokságon, ahol ugyan nem játszottunk Argentína ellen, sokszor összefutottunk a dél-amerikaiakkal az edzésen vagy az ebédlőben. Már akkor lehetett látni, hogy kivételes tehetségként kezelték mindenütt, még a saját társai között is. Ő már kettesben ebédelt César Luis Menotti szövetségi kapitánnyal, külön a többiektől, és amíg a csapata egyfajta szerelésbe öltözött, addig neki, magának már más sportszergyártó céggel volt egyéni szerződése. Az argentinok meg is nyerték az ifjúsági vb-t, Maradona lett a torna legjobb játékosa.





Maradona és Sallai Sándor (Fotó: AFP/nso.hu)



A cikk folytatásából az is kiderül, mit élt át Sallai akkor, amikor másodszor is szembe találta magát Maradonával. A folytatásért kattintson ide!

Születési hely , idő: Villa Fiorito, 1960. október 30.

Elhunyt: Tigre, 2020. november 25.

Magasság/testsúly: 168 cm/70 kg

Poszt: támadó középpályás

Válogatottság: 91 mérkőzés, 34 gól

Klubjai játékosként: Argentinos Juniors (1976-1981), Boca Juniors (1981-1982), Barcelona (1982-1984), Napoli (1984-1991), Sevilla (1992-1993), Newell's Old Boys (1993-1994), Boca Juniors (1995-1997)

Szövetségi kapitány: Argentína (2008-2010)

Klubjai edzőként: Textil Mandiyú (1994), Racing Club (1995), al-Vaszl (2011-2012), Fudzsairah (2017-2018), Dorados (2018-2019), Gimnasia de La Plata (2019-2020)

Legjobb eredményei játékosként: világbajnok (1986, Mexikó), vb-ezüstérmes (1990, Olaszország), Copa America-bronzérmes (1989, Brazília), UEFA Kupa-győztes (1989, Napoli), argentin bajnok (Boca Juniors, 1981), spanyol bajnok (1983, Barcelona), Spanyol Király Kupa-győztes (Barcelona, 1983), olasz bajnok (1987 és 1990, Napoli), Olasz Kupa-győztes (1987, Napoli)







Borítókép: infostart.hu