A nyáron a Liverpooltól a Bayern Münchenbe igazoló, Sadio Mané az egyik edzése után több, mint másfél órát szánt arra, hogy teljesítse rajongói kívánságait.



A 30 éves játékos alighanem az egyik legszerényebb ember a profi labdarúgók közt. Mané már sokszor bizonyította, hogy sem az idejét, sem a pénzét nem sajnálja, ha valakinek a segítségére lehet. Korábban számos intézkedéssel támogatta szülőfaluját. 500 000 fontot adományozott arra, hogy Bambalinak új kórháza épüljön, de egy iskola, egy stadion, egy benzinkút és egy posta létrehozásához is nagy összegekkel járult hozzá. Ezen túl a falu minden lakójának pénzbeli támogatást nyújtott.

Sadio Mane is transforming his village to a town.



He built a £455,000 hospital and €250,000 school in his village, Bambaly.



He gives each family €70 monthly.



He provided 4G internet for them.



He is building a fuel station and post office.



2,000 people live in his village.