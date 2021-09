A három magyar válogatott futballistát, Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató RB Leipzig az előző idényben döntős, angol bajnok Manchester Cityhez látogat a Bajnokok Ligája nyitófordulójának szerdai játéknapján.

A Premier League címvédője legutóbbi hét hazai mérkőzését megnyerte a BL-ben, és 2019. november 26. óta nem vesztett pontot az Etihad Stadionban, ahol akkor a Sahtar Donyeck tudott döntetlent játszani. Josep Guardiola együttese egy újabb sikerrel megdöntené a klubcsúcsot az európai kupában sorozatban elért egymást követő hazai győzelmek tekintetében.

A két csapat teljes eltérő előjelekkel várja az összecsapást, hiszen amíg a Manchester City a Tottenham Hotspurtól elszenvedett első fordulós veresége óta mindhárom mérkőzését megnyerte a Premier League-ben, ráadásul ezeken a találkozókon 11-0 a gólkülönbsége, addig a Leipzig a Bundesligában négy mérkőzéséből hármat elveszítve csak a 12., szombaton hazai pályán kapott ki 4-1-re a címvédő Bayern Münchentől.

A szerdai játéknap slágermérkőzése a tavalyi angol bajnok Liverpool és a legutóbbi szezonban olasz második AC Milan összecsapása lesz a B csoportban. Hazája pontvadászatát mindkét együttes kiválóan kezdte, a milánóiak három fordulót követően százszázalékosak, míg a Vörösök négy kör alatt csak egyszer játszottak döntetlent sikereik mellett. A két nagy múltú együttes harmadik alkalommal találkozik egymással a legrangosabb európai kupában, eddigi két találkozójuk a döntőben volt: 2005-ben a Liverpool minden idők egyik legemlékezetesebb fináléjában a második félidőben háromgólos hátrányból egyenlítve 11-esekkel nyert, míg két évvel később a Milan 2-1-es győzelemmel vágott vissza.

A hazai pálya kedvezhet az angoloknak, a Milan ugyanis legutóbb 19 szigetországi fellépése alkalmával csak egyszer, 2005 tavaszán a Manchester United vendégeként nyert.

A D csoport rangadóján a 13-szoros győztes Real Madrid az olasz bajnok Internazionale vendége lesz. Ez lesz a két csapat 18. egymás elleni összecsapása az európai kupákban, a Real 8, az Inter 7 alkalommal nyert két döntetlen mellett. A két sztárcsapat az előző idényben is azonos csoportban szerepelt, a király gárda - akkor még a koronavírus-járvány miatt az Estadio Alfredo Di Stéfanóban - 3-2-re nyert, Milánóban pedig 2-0-ra diadalmaskodott.

A tavaly döntős Paris Saint-Germain is megkezdi szereplését szerdán a belga Club Brugge csapata ellen. A brazil Neymar mellett Lionel Messi is ott van a PSG 22 fős keretében, így az argentin sztár is bemutatkozhat a párizsi együttesben a BL-ben. A szintén új igazolás Sergio Ramos debütálására azonban még várni kell, ugyanis a spanyol hátvédnek még nem sikerült felépülnie combsérüléséből.

Térdsérülés miatt ugyancsak pihenőre kényszerül Marco Verratti, valamint eltiltás miatt Angel Di Maria sem léphet pályára még három meccs erejéig.

Az M4 Sport 21.00-tól a Manchester City-RB Leipzig mérkőzést élőben közvetíti.

