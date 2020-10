Nemrég Ronaldo és Ronaldinho is elárulta, hogy ki volt a legkeményebb védő, akivel valaha játszottak. Mind a két legenda Paolo Maldinit nevezte meg. Kétségtelen, hogy az AC Milan ikonja minden idők egyik legjobb védője, ugyanakkor neki is akadtak nehéz ellenfelei. Az olasz játékos most lerántotta a leplet, és elmondta ki volt a legkeményebb 3 játékos, akivel valaha találkozott pályafutása során.



Az AC Milan korábbi védője 24 évig játszott a San Siróban, ezalatt 7 bajnoki-címet és 5 Bajnokok Ligája-trófeát szerzett. A legendás olasz a válogatottban is fontos szerepet töltött be. A Squadra Azzurra egy bronzérmet és egy ezüstöt gyűjtött be segítségével.



A karrierje során számos labdarúgóval hozta össze a sors, és bizony akadtak olyanok is köztük, akik alaposan megnehezítették Maldini dolgát.



Az olasz listájára egy argentin, egy brazil és egy francia játékos került fel, ugyanakkor kimaradt a jelenkor nagyágyúja, Cristiano Ronaldo.



Ronaldo, Maradona, Zidane: erős trió

Fotó: GettyImages



„A legnehezebb ellenfeleim Diego Maradona, a fenomén Ronaldo és Zinedine Zidane voltak” – mondta a La Gazzetta dello Sportnak.



A 46 éves játékos a milánóiak jelenlegi helyzetéről is beszélt. Filippo Inzaghi legénysége jelenleg a tabella 8. helyén áll.



„Az idők változnak, sok dolog régen máshogy volt. Akkoriban könnyebb volt egy csapatot összetartani, a játékosok sokkal több időt töltöttek együtt. Az olyan kluboknak, mint a Milánó a hagyomány miatt keltik fel a fiatalok érdeklődését. Manapság a valós értékekre kevésbé figyelnek.”



„Emlékszem, amikor elkezdtem játszani, mindig azok voltak a példaképeim, akik keveset beszéltek, de keményen dolgoztak a pályán. Franco Baresi mindenek felett” - tette hozzá Maldini.



