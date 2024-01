Aki akár csak minimálisan is érdeklődik a darts iránt, biztosan hallotta az idei világbajnokság legnagyobb felfedezettjének, Luke Littlernek a nevét.



A 16 éves angol srác parádés menetelése a sportágban is egyedülállónak számít, így nem csoda, hogy négy Manchester United játékos is úgy érezte, üzennie kell a srácnak.

Littler egyébként hatalmas Manchester United szurkoló, így ezek az üzenetek biztosan megmelengették a szívét.

„Már elég sokan szorítanak nekem. Képzeld, kaptam üzenetet Luke Shaw-tól is, a Manchester Unitedből, illetve Rio Ferdinand és Gary Neville, sőt még Jonny Evans is üzent a Barney elleni meccsem előtt.”



„Ez egyszerűen őrület. Azok az emberek, akikre kiskoromban felnéztem, különösen a Manchester United miatt, most nekem kívánnak sok szerencsét.”

