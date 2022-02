A Chelsea és a Palmeiras is története első sikerére hajt a labdarúgó-klubvilágbajnokságon, amelynek szombati döntőjét az angol és a brazil csapat vívja.

A Bajnokok Ligája-győztes londoni gárdát az elődöntőben a másodedző Lőw Zsolt irányította, mivel Thomas Tuchelnek, az együttes német vezetőedzőjének pozitív lett a koronavírustesztje, így nem tarthatott a gárdával Abu-Dzabiba.

Minden bizonnyal a játékosként 26-szoros válogatott magyar szakember dirigál majd a fináléban is, ugyanakkor az angol sajtó arról számolt be, hogy egy magánrepülőgép felszállásra készen várja Tuchelt, akinek egymást követő két napon át adott negatív PCR-tesztre van szüksége ahhoz, hogy ott lehessen az összecsapáson.



A jogelőd klub világkupát is beleszámítva az eddigi 59 kiírásból 34-szer európai, 25-ször dél-amerikai diadal született.



Az elmúlt években viszont nyomasztó az európai résztvevők fölénye: az előző nyolc kiírást egyaránt a BL-győztes nyerte, ahogy az elmúlt 14 alkalomból 13-szor. Ugyanakkor az elmúlt közel másfél évtized egyetlen európai vesztese a most résztvevő Chelsea, amely 2012-ben a brazil Corinthians együttesével szemben maradt alul.



A londoniak még sosem hódították el a trófeát, ahogy a Palmeiras sem, mindkettőnek egy elvesztett döntője van.



Érdekesség, hogy hivatalosan a Palmeiras volt az elmúlt évben a világ legeredményesebb csapata, a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezetnél, az IFFHS-nél bizonyult a legjobbnak, ebben a rangsorban nemzeti bajnokságokat és nemzetközi sorozatokat erősségük alapján pontozták, s különböző szorzókkal, súlyozottan vették figyelembe a sorrend megállapításánál. Az éves klubvilágranglisták históriájában először nyert brazil klub a Palmeiras révén, amely 2020-ban a második volt a Bayern München mögött.

