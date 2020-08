Nem lesz könnyű dolga Mohamed Salahnak a következő szezonban, hiszen az egyik legjobb barátja nélkül kell majd pályára lépnie. Dejan Lovren és ő szinte elválaszthatatlanok voltak az Anfield Road-on, és remek párost alkottak. Ez az egység a következő szezonban megtörik majd, hiszen a horvát a Szentpétervárhoz igazolt.

Valójában Salah és Lovren nem csak csapattársak voltak, hanem legjobb barátok is. És hogy mit csinálnak a barátok? Megvédik egymást.

Lovren ezt meg is tette.

A 2018-as BL-döntőben Salah válla súlyosan megsérült, amikor Sergio Ramos a karjánál fogva lerántotta őt. A vörösöknek nem sikerült feldolgozniuk egyik legjobb játékosuk elvesztését, és végül 3-1-es vereséget szenvedtek.



Salah injury vs Real Madrid * Salah vs Ramos * Champions League Final 2018

Néhány hónappal később Lovrennek esélye volt rá, hogy bosszút álljon barátjáért. A Nemzetek Ligájában ugyanis a spanyolok szembe kerültek a horvátokkal. Lovren csapata nem csak legyőzte 3-2-re a Ramos vezette gárdát, a horvát egy jókora könyökössel is „megjutalmazta” a Real Madrid csapatkapitányát.

Ha mindez még nem lett volna elég, Lovren még néhány nem túl kedves jelzővel is illette Ramost.

Jól használtam a könyököm. Haha! 3-2 ! Na most dumálj haver! Töketlenek vagytok! – mondta a meccset követő élő videójában a közösségi oldalán.



Ezt követően az UEFA 1 meccses eltiltással büntette a horvátot.

Dejan Lovren deliberately elbowing Ramos then gladly admitting to it. My hero. My mate. pic.twitter.com/QrnoSDAerf