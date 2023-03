Csütörtökön fegyveres támadás érte az Antonello Roccuzzo tulajdonában lévő Unico üzlet kirakatát.



Messi feleségének és annak családjának élelmiszerboltja Rosarioban található, ahonnan a sztárfocista is származik.

A Goal.com beszámolója szerint 14 lövést adtak le az üzlet kirakatára a csütörtök hajnali órákban, majd a tettesek megléptek.

A szemtanúk két motorost láttak elhajtani a helyszínről, miután üzenetet hagytak a PSG támadójának.

„Lionel Messi, várunk rád! Javkin drogdíler, nem fog megvédeni.” – üzenték.

Az üzenet második része Rosario polgármesterének, Pablo Javkinnek szólt, aki irányítása alatt megnőtt a bűnözés a városban.

Gunmen left a threatening message for Lionel Messi after attacking a supermarket owned by his wife's family in Rosario, Argentina, police confirmed on Thursday.



Fourteen shots were reportedly fired. No one was hurt but damage was done to the store.https://t.co/IMDfh3vUrQ