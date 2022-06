Szánjunk egy pillanatot arra, hogy értékeljük Lionel Messi tökéletes szabadrúgását Argentína színeiben 2016-ban USA ellen.

Messi vitathatatlanul az egyik legjobb szabadrúgáslövő, és egy fantasztikus gólt szerzett a nemzeti válogatottban USA ellen. Elképesztő technikával a hosszú felső sarokba tekerte a labdát, még maga Messi is tudta, hogy felháborító gólt lőtt, ezt felbecsülhetetlen arckifejezése bizonyította a legjobban.

This is easily the best Messi free kick of all time pic.twitter.com/BthHzj1chW