Az argentin Lionel Messi nyerte meg az Aranylabdát a 2021-es évben.



A 34 éves támadó a válogatottal megnyerte a Copa Américát. Messi hosszú idő után nyert a nemzeti csapattal trófeát.

Az argentin támadó 2019 után nyerte meg ismét a trófeát, Lionel Messi 2009-ben nyerte el először a trófeát.

