Lionel Messi, a FC Barcelona támadója is teljesítette a koronavírus-járvány alatt divatba jött wc-papír gurigával való dekázást.

A „WC-papír kihívás” más néven a „10 érintéses kihívás” vagy a „maradj otthon kihívás” lényege, hogy a labdarúgó, vagy bárki más egyszerűen dekázgat a házi karanténjában párat a tekerccsel, mintha egy labda lenne. Ugyanakkor lényegében bármivel lehet trükközni, A szabály szerint minimum 10 érintéssel kell abszolválni a feladatot mielőtt a guriga a földre esne. Majd másokat is ki kell jelölni a feladatra.



A közel múltban Xavi is teljesítette a kihívást, majd korábbi csapattársát, Lionel Messit választotta. A hatszoros aranylabdásnak pedig nem jelentett gondot a labda hiánya, jól láthatóan bármeddig tudta volna bűvölni a papírgurigát.

Lionel Messi’s attempt at the ‘10 touch challenge’ is so good #10touchchallenge #Messipic.twitter.com/iXaJTysKNa