Gary Lineker vicces reakciót adott a Lionel Messiről most terjedő videóra.



Az interneten villámsebességgel terjed az a videó, ami a hétszeres aranylabdás Lionel Messi jellegzetes trükkjét mutatja be. Az összeállítást már több millióan nézték meg. Köztük volt a korábbi játékosból televíziós műsorvezetővé vált Gary Lineker is.



Miután az angol 140 másodpercet megnézett a videóból ezt írta a Twitteren: háromszor estem hanyatt, amikor ezt néztem. Senki sem olyan, mint Ő.”



Leo Messi - Epic Body Feints pic.twitter.com/lynHVOSNHS — Oblivion (@Lionel10Prime) January 6, 2023



Lineker egyébként nagy rajongója az argentinnak, akit a világbajnokságot követően is hosszasan méltatott.



„Soha nem gondoltam volna, hogy látok jobb játékost Diego Maradonánál, és kissé igazságtalan lenne összehasonlítani őket, mert különböző időkben játszottak" - mondta Lineker.



„De azt hiszem, Messi a nagyon hosszú időn keresztül ért el eredményeket. Diego hét, nyolc, kilenc, talán tíz évig annyira hasonló volt, de ő (Messi) majdnem két évtizede csinálja. Hét Aranylabdát is nyert. A két nagy trófeáját, a Copa Americát és a világbajnoki címet a harmincas évei közepén szerezte” – tette hozzá.

Borítókép: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images