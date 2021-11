A magyar labdarúgó válogatott idegenben legyőzte a lengyel együttest, a vb selejtező sorozat utolsó fordulójában, azonban csoportjában így is „csak” a negyedik helyen végzett, míg a lengyelek bejutottak a pótselejtezőbe.



A lengyel portálok szerint csapatuk veresége aggodalomra ad okot, ugyanis ha a körülmények kedvezőtlenül alakulnak, akkor nem lesznek kiemeltek annak sorsolásakor, ami miatt akár az Eb győztes olaszokat is kaphatják.

A FAKT.PL szerint a lengyel válogatott támadójátéka ötlettelen volt az első félidőben és mivel Lewandowskit kihagyták, nem tudta megmenteni a csapatot.

A Gazeta Krakowska így fogalmazott címoldalán: Lewandowski nélkül nem könnyű az élet.

A Wyborcza szerint a lengyel kapitány kockáztatni próbált, ami nem jött be. A portál szerint a vereséggel elveszíthetik azt, hogy kiemeltként várják a sorsolást a pótselejtezőn. Amennyiben nem lennének kiemeltek az azt is jelentené, hogy akár az Európa-bajnok olaszokat is kaphatják.

Borítókép: Facebook.com/ Robert Lewandowski