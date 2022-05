Robert Lewandowski távozni akar a Bayern Münchentől és állítólag a Barcelona csapatában szeretné folytatni. A lengyel játékos most először beszélt az esetleges átigazolásáról.



A 33 éves Robert Lewandowski közvetlenül a Bundesliga utolsó fordulója után megerősítette, hogy nem hosszabbítja meg szerződését a Bayern Münchennel. A játékos kontrakutsa 2023 nyarán jár le, ő azonban már idén nyáron szeretné megtenni karrierje következő lépését. A szóbeszéd szerint a Barcelonában köthet ki, ám jelenlegi együttese egyértelművé tette, hogy a következő szezonban is számít rá.



Lewandowski állítólag szóban már meg is egyezett a Barcával, most pedig maga is megszólalt az átigazolással kapcsolatban.



„Eljön az információszolgáltatás ideje. Hamarosan többet is mondhatok majd” – jelentette ki a Sky Sports Germanynek.

Borítókép: Facebook.com/FC Bayern München