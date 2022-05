Hétfőn a Bayern München támadója, Robert Lewandowski megerősítette, hogy távozni szeretne a bajor csapattól.



A Bayern vezetése a következő idényben még számítanának a támadóra, akinek 2023-ig szól a szerződése. Azonban Lewandowski a lengyel válogatott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy nem tudja megmondani, hogy fog-e még szerepelni a Bayernben.

„Jelen állás szerint a végéhez közeledik a Bayernnél töltött időszakom. Az elmúlt hónapok történései után nem tudom elképzelni, hogy továbbra is a csapatban szerepeljek.”- nyilatkozta a lengyel válogatott sajtótájékoztatóján.

A lengyel támadó iránt a Barcelona érdeklődik, a bajorok azonban nem szeretnék őt elengedni a 2023-ig szóló szerződésének lejárta előtt.

Lewandowski: “My era at Bayern is over. I don't see any possibility to continue playing for this club anymore” #FCBayern



“Bayern’s a serious club and I believe they won’t keep me, I don't want to play there anymore. A transfer is the best solution. I hope they don't stop me”. pic.twitter.com/ieO3q0tEBO